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ЕС выделит 400 тысяч евро помощи для населения Нагорного Карабаха

31 октября, 04:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

ЕС призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Населению, пострадавшему в нагорно-карабахском конфликте, который длится уже более месяца между Арменией и Азербайджаном, Европейский союз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Мы выделили дополнительно 400 тыс. евро гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных нужд гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях", – сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он также призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

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Ранее мы писали, что Германия выделит два миллиона евро Международному комитету Красного Креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

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Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция должна принимать активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

К слову, стороны нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ЕС нагорный карабах
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