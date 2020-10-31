ЕС выделит 400 тысяч евро помощи для населения Нагорного Карабаха

Населению, пострадавшему в нагорно-карабахском конфликте, который длится уже более месяца между Арменией и Азербайджаном, Европейский союз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
"Мы выделили дополнительно 400 тыс. евро гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных нужд гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях", – сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Он также призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.
Ранее мы писали, что Германия выделит два миллиона евро Международному комитету Красного Креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.
Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция должна принимать активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
К слову, стороны нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.
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