ЕС выделит Испании 72 миллиарда евро на создание рабочих мест

В Испании благодаря Фонду восстановления ЕС создадут 800 000 рабочих мест.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает EFE.
По его словам, для этого в течение следующих трех лет будут инвестированы 72 миллиарда евро из доли Испании в Фонде восстановления ЕС.
Санчес отметил, что более половины денег ЕС, выделенных Испании, будет инвестировано в ускорение трансформации испанской экономики и рост ее ВВП на 2,5%.
"Пандемия требует ускорения изменений, которые уже были необходимы", – сказал лидер Социалистической партии (PSOE) Педро Санчес.
Ранее ЕС выделил Испании 140 миллиардов евро в рамках фонда восстановления коронавируса.
Одним из первых вопросов для Санчеса, который возглавляет коалицию меньшинства с младшим левым партнером Unidas Podemos, будет мобилизация достаточной парламентской поддержки для принятия бюджета на следующий год.
Напомним, многие представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.
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