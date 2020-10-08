ЕС выделит Испании 72 миллиарда евро на создание рабочих мест

За три года в Испании планируют создать 800 000 рабочих мест

В Испании благодаря Фонду восстановления ЕС создадут 800 000 рабочих мест.

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Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает EFE.

По его словам, для этого в течение следующих трех лет будут инвестированы 72 миллиарда евро из доли Испании в Фонде восстановления ЕС.

Санчес отметил, что более половины денег ЕС, выделенных Испании, будет инвестировано в ускорение трансформации испанской экономики и рост ее ВВП на 2,5%.

"Пандемия требует ускорения изменений, которые уже были необходимы", – сказал лидер Социалистической партии (PSOE) Педро Санчес.

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Ранее ЕС выделил Испании 140 миллиардов евро в рамках фонда восстановления коронавируса.

Одним из первых вопросов для Санчеса, который возглавляет коалицию меньшинства с младшим левым партнером Unidas Podemos, будет мобилизация достаточной парламентской поддержки для принятия бюджета на следующий год.

Напомним, многие представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

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