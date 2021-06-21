Еще две страны ввели санкции против Беларуси: кто попал в списки

Дополнительные санкции ввели "в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси"

Коллаж "Сегодня"

После очередных ограничений США и ЕС еще две страны ввели санкции против Беларуси. Новые меры утвердили Канада и Великобритания.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Nexta".

Канада наказала 17 людей и пять организаций "в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси".

В список вошли:

• Алексей Авраменко;

• Леонид Чуро;

• Олег Гайдукевич;

• Игорь Голуб;

• Андрей Гурцевич;

• Валерий Иванькович;

• Николай Карпенков;

• Виктор Хренин;

• Игорь Луцкий;

• Алексей Олексин;

• Максим Рыженков;

• Андрей Швед;

• Артем Сикорский;

• Николай Воробей;

• Александр Василюк;

• Александр Зайцев;

• Олег Беляков.

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В британском списке компаний под санкциями есть Белорусская нефтяная компания.

Отметим, страны Европейского Союза составили санкционные списки, связанные с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair и последовавшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Под удар попали три крупных сектора белорусской экономики – калийная, нефтяная индустрия и банки.

Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: