Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Еще две зимы карантина: эксперт дал тревожный прогноз о коронавирусе

6 января, 14:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Существует опасность возрождения COVID-19

Вакцина не поможет быстро победить коронавирус, следующие две зимы, возможно, потребуют новых локдаунов, чтобы остановить распространение инфекции.

Реклама

Такое мнение высказал Грэм Медли, профессор моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, передает Mirror.

По его мнению, для изоляции коронавируса может потребоваться еще два года.

Читайте также: Китай не пустил в страну экспертов ВОЗ для изучения коронавируса: чиновники оправдываются

В тренде
"Симпсоны" давно "предсказали" Майдан в США: до Армагеддона осталось 13 дней

"Следующей зимой или даже зимой, которая последует за ней, может быть вероятность того, что мы увидим возрождение COVID до такой степени, что правительству снова придется принять меры, чтобы предотвратить еще одну крупную вспышку", - сказал он.

Реклама

Ранее ВОЗ дала совет людям, переболевшим COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус пандемия COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять