Еще две зимы карантина: эксперт дал тревожный прогноз о коронавирусе

Вакцина не поможет быстро победить коронавирус, следующие две зимы, возможно, потребуют новых локдаунов, чтобы остановить распространение инфекции.

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Такое мнение высказал Грэм Медли, профессор моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, передает Mirror.

По его мнению, для изоляции коронавируса может потребоваться еще два года.

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"Следующей зимой или даже зимой, которая последует за ней, может быть вероятность того, что мы увидим возрождение COVID до такой степени, что правительству снова придется принять меры, чтобы предотвратить еще одну крупную вспышку", - сказал он.

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Ранее ВОЗ дала совет людям, переболевшим COVID-19.

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