Еще несколько месяцев: в ВОЗ рассказали, когда стабилизируется ситуация c COVID-19

В последнее время очень много заболевших среди людей возрастом от 25 до 59 лет, сказал глава ВОЗ

Уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", – сказал Гебрейесус.

В свою очередь он отметил, что темпы распространения коронавируса в мире настораживают, особенно среди людей возрастом от 25 до 59 лет.

Согласно последней статистике, в мире коронавирусом инфицировались более 141 млн человек. Побороли болезнь 80,4 млн человек, а от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3,01 заболевших.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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