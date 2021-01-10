Еще один: в Японии выявили "бразильский" штамм коронавируса

В Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет The Japan Times.
Мутировавший вирус обнаружили у четырех человек, которые прилетели в Токио из Бразилии.
Из четырех человек у мужчины в возрасте 40 лет не было никаких симптомов, но позже у него возникли проблемы с дыханием и он был госпитализирован. У 30-летней женщины из симптомов – головная боль.
Среди заболевших есть двое детей до 10 лет. У мальчика повышенная температура, у девочки никаких симптомов.
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В Национальном институте инфекционных болезней, сообщает Kyodo, отметили: бразильский штамм, как и другие вирусы-мутанты, более заразен. В институте сейчас выясняют, является ли он более опасным и справится ли с ним вакцина.
Напомним, 7 января в Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее, чем "базовый".
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