Еще одна страна Европы узаконила браки геев и лесбиянок

Швейцария пополнила список европейских стран, которые легализовали однополые браки – соответствующий закон был принят парламентом страны.

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Об этом 18 декабря сообщили на сайте Федерального собрания.

Закон, разрешающий однополым парам вступать в брак, был принят большинством голосов как нижней (поддержали 136 из 200 депутатов), так и в верхней палате (24 из 46 депутата).

Против данной идеи выступал ультраконсервативный "Федерально-демократический союз Швейцарии", Он собирается провести референдум по этому вопросу, на котором последнее слово собираются предоставить самим швейцарцам. Впрочем, в ассоциации однополых родителей Rainbow Families утверждают, что легализацию таких союзов поддерживает 82% населения.

Кроме того, данная инициатива открывает лесбийским парам доступ к банкам спермы.

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Стоит отметить, что в 2007 году власти Швейцарии разрешили однополым парам оформлять зарегистрированное партнерство, которое, среди всего прочего, не предусматривало усыновление детей или получение гражданства в рамках "воссоединения семьи".

Напомним, этим летом однополые гражданские союзы впервые легализовали на Балканах – Черногория официально признала партнерства геев и лесбиянок.

А осенью в документальном фильме "Франческо" о Папе Римском показали его высказывание в поддержку легализации однополых браков, что вызвало скандал в Ватикане.

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