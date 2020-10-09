Еще одна страна заблокировала TikTok: чем провинилась соцсеть

В Пакистане хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть TikTok на территории страны – власти страны заявили о множестве "аморального" контента, который они не в силах отфильтровать .

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Об этом 9 октября сообщили в Reuters.

Данную информацию агентству подтвердили сразу три анонимных источника среди топ-чиновников. Официально о запрете должны объявить через пару часов.

"Мы неоднократно просили их создать эффективный механизм для блокировки аморального и непристойного контента", – заявил один из чиновников.

Другой подтвердил, что соцсеть "не смогла полностью удовлетворить" требования пакистанские власти.

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Напомним, в прошлом месяце Министерство торговли CША издало приказ на запрет скачивания TikTok в Америке. Больше о том, почему президент США Дональд Трамп так обеспокоился этим сервисом, читайте в материале на нашем сайте.

А в июне на волне очередного обострения в отношениях с Китаем TikTok заблокировали и в Индии. Он оказался среди 59 других китайских мобильных приложений, которые запретило местное Министерство информационных технологий.

Также смотрите видеосюжет о том, сколько зарабатывают на своих видео украинские "тиктокеры":

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