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Еще одна страна запретила казнить людей

25 сентября, 06:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Казахстан присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах

Казахстан присоединился к списку стран, которые отказались от смертной казни в качестве высшей степени уголовного наказания.

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Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел страны.

Выступая на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание его страной Международного пакта о гражданских и политических правах.

Данный документ предполагает отказ стран-подписантов от смертной казни. Токаев заверил, что его государство привержено реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В тот же день постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал факультативный протокол к пакту.

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Стоит отметить, что в стране с 2003 года действует мораторий на смертную казнь – ее фактически заменили пожизненным заключением. В последний раз смертный приговор в Казахстане выносился в 2016 году – такую меру наказания избрали Руслану Кулекбаеву за убийство десяти человек в Алматы.

Напомним, в прошлом месяце Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится, что оккупанты Донбасса ввели на неконтролируемых Украиной территориях смертную казнь.

А в США этим летом впервые за 17 лет казнили преступника, осужденного на федеральном уровне – им стал Уэсли Пурки.

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Казахстан смертная казнь смертный приговор
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