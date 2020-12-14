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Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

14 декабря, 19:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мутировавшую инфекцию обнаружили уже у тысячи англичан

Британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество граждан, заразившихся новым мутировавшим видом коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Как сообщает BBC, об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Глава Минздрава допускает, что новый штамм вирус является агрессивнее прежнего – только за последние несколько дней подтвердилось уже около тысячи случаев, но их количество продолжает расти.

В то же время, ученые сомневаются, что мутация приведет к более тяжелому течению болезни и что она будет не будет реагировать на вакцину от COVID-19. Но проверить это будет возможность, поскольку Британия продолжает массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

Лондон уже сообщил Всемирной организации здравоохранения о новой мутации. По словам Хэнкока, подобные варианты COVID-19 выявляли и в других европейских странах.

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Напомним, что по состоянию на 14 декабря в Великобритании насчитывается более 1,85 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64,2 тыс. привели к летальным последствиям. На этом фоне для Лондона был установлен наивысший уровень карантина.

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Великобритания коронавирус пандемия COVID-19
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