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Еще три страны начали вакцинацию населения от COVID-19

24 декабря, 20:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Мексике первую партию вакцин Pfizer и BioNTech из 3 тыс. доз охраняли военные

Мир постепенно включается в вакцинацию от коронавируса. Так, в четверг, 24 декабря, кампания по иммунизации населения от COVID-19 началась в Мексике.

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Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает Интерфакс-Украина.

Вакцину первой получила 59-летняя медсестра Мария Ирене Рамирес: процесс вакцинации шел в прямом эфире из больницы в Мехико.

Первая партия вакцин разработки компаний Pfizer и BioNTech в составе 3 тыс. доз была доставлена в Мексику накануне авиарейсом из Бельгии. Препарат охраняли военные, чтобы не допустить его возможное попадание в руки преступников. Эта партия вакцины предназначена для медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса.

REUTERS/Edgard Garrido
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REUTERS/Edgard Garrido

Ранее правительство обещало сделать вакцинацию бесплатной на всей территории Мексики, население которой достигает почти 129 млн человек.

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Мексика занимает четвертое место по смертности инфицированных COVID-19 – более 120 тыс. летальных исходов. Всего в стране выявлены свыше 1,35 млн случаев вируса, более 1 млн заболевших поправились.

Видео: Reuters

Также в четверг вакцинацию от коронавируса начали Чили и Коста-Рика. В международном аэропорту столицы Чили – Сантьяго – партию вакцины встречали медики и полиция.

REUTERS/Ivan Alvarado
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REUTERS/Ivan Alvarado

Ранее сообщалось, что в Швейцарии началась вакцинация от коронавируса.

Сайт "Сегодня" также писал, что в Катаре началась вакцинация от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Коста-Рика Мексика Чили вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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