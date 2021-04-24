"Если вдруг": Лукашенко подпишет декрет о передачи власти Совбезу

Если произойдет экстренная ситуация, то Совет безопасности должен будет ввести чрезвычайное положение в стране – он надеется, что это лишь меры предосторожности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Но применят документ лишь, если в стране возникнет экстренная ситуация.

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Об этом сообщает "Белта".

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", – сказал Лукашенко.

По его словам, если в стране возникнет экстренная ситуация, то Совбез введет чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.

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В то же время, он отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но не стоит терять бдительность и лучше обезопасить страну.

Отметим, что несколько дней назад он заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская готова к переговорам с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко без каких-либо предварительных условий.

Ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще в прошлом году любезно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, за глаза лицемерно назвал его недипломатичным.

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