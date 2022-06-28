Есть опасность нападения РФ на другие страны Европы – министр обороны Британии

Уоллес считает, что война может выйти за пределы Украины

Глава минобороны Британии прогнозирует нападение россиян на страны Европы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает "очень реальной" опасность расширения войны за пределы Украины. По его словам, есть опасность, что президент РФ Владимир Путин нападет на другие страны Европы.

Об этом Уоллес заявил во время выступления на конференции Королевского института сухопутных войск в Лондоне, сообщает "Сегодня".

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Британский министр считает, что Россия – "наиболее прямая и опасная угроза для Европы".

"Сейчас Россия является самой прямой и актуальной угрозой для Европы, наших союзников и наших берегов (Великобритании, – ред.). Я серьезно говорю, что существует реальная опасность нападения России на другие территории Европы. В наши дни ракет дальнего радиуса действия расстояние не является защитой", – отметил глава Минобороны Британии.

Он также отметил, что Европа расслабилась после распада СССР. Уоллес подверг резкой критике многолетнее ослабление британской армии сменяющими друг друга консервативными и лейбористскими правительствами.

Уоллес отметил, что Великобритания должна продолжать увеличивать инвестиции в оборону, чтобы противостоять угрозам не только со стороны России, но и со стороны Китая и других стран. Министр подчеркнул, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование.

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Патрик Сандерс считает, что Великобритания и ее союзники после вторжения России в Украину столкнулись с "моментом 1937 года", поэтому должны сделать все возможное, чтобы предотвратить очередную мировую войну.

По данным СМИ, генерал намерен сказать, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.

"Генерал Сандерс заявит, что его единственной целью является "мобилизация армии, которая может предотвратить распространение войны в Европе, будучи готова воевать и побеждать вместе с британскими союзниками и партнерами по НАТО", – пишет Sky New.

Его предупреждение поддержит министр обороны Бен Уоллес, который также, как ожидается, выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО.

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Ожидается, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, представляемую Россией, и то, как его армия адаптируется, с большей сосредоточенностью на борьбе в городах и восстановлении дорогостоящих запасов оружия.

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