"Это дезертирство": Пашинян рассказал, почему не уходит в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему не ушел в отставку, чтобы избежать подписания трехстороннего документа с Азербайджаном и Россией об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Об этом пишет "Радио Азатутюн".

"Потому что это означало бы дезертирство, это означало бы переложить обязанность выполнить адскую миссию ради солдат на чужие плечи, надеясь, что позже скажут, что Пашинян был настолько патриотичен, что не подписал документ, а этот другой оказался слабым и подписал", – сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, трехсторонний документ, который он подписал с Азербайджаном, действительно плох для Армении. Однако Пашинян призвал не усугублять ситуацию.

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К слову, оппозиция в Армении не смогла добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна – голосование не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте.

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Также мы писали о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении задержали троих участников антиправительственных демонстраций в Ереване, которые подозреваются в краже имущества из резиденции премьер-министра Никола Пашиняна.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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