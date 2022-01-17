"Это еще похлеще НАТО": Лукашенко мерещатся украинские войска возле Беларуси

Лукашенко возмутился тем, что Украина якобы наращивает силы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр.

По его словам, Украина наращивает военные силы.

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"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны", – сказал он.

Лукашенко отметил, что таким способом Украина якобы будет бороться с потоком мигрантов.

"Граждане Украины бегут из своей страны, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси?", – задался вопросом белорусский лидер.

Он отметил, что у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье". Для этого в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко комментарии "Сегодня" рассказал об остановке и почему увеличено присутствие военных. По его словам, СБУ, Минобороны, ВСУ и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в стране.

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"Заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов России о якобы наращивании нашей страной близи границ "националистов-радикалов", которые якобы существуют "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, существуют политической манипуляцией", – прокомментировал он заявление Лукашенко.

Также он призвал украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию.

Украина укрепляет тыл

15 января силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины должны были получить оружие. До февраля оружие раздадут не только на границах, но и во всех областях Украины.

В конце ноября Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью по охране участков от проникновения нелегальных мигрантов. Такое решение было принято на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

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Лукашенко не согласен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Кроме того, Польша, оказавшаяся под ударом мигрантов из Беларуси, разрешила разместить на своей территории военные подразделения Великобритании и Эстонии.