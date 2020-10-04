Это город Ганжа, второй по величине в Азербайджане. Бомбы попали в жилые дома час назад. Много раненых (фото)

Появились фото и видео обстрелов города Гянджа в Азербайджане

Во время обстрела второго по величине города Азербайджана – Гянджи – снаряды попали в жилые дома местных жителей. В результате многие были ранены.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Андрей Кузаков.

Нашему журналисту удалось сделать фото последствий обстрела, в результате которого были разрушены жилые дома. По его данным, пострадало множество людей, однако точное число пострадавших пока не называется.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле с территории Армении города Гянджа, а также о расширении армянами зоны боевых действий.

Также мы сообщали о том, что Азербайджан заявил о ракетных обстрелах двух городов Тертер и Горадиз, который велся с территории Армении.

В свою очередь, азербайджанцы нанесли удар по Степанакерту – "столице" Нагорного Карабаха.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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