Это издевательство над ВСУ! Военный аналитик рассказал, что не так с обещанием Шольца поставить IRIS-T

IRIS-T широко воспринимается как один из самых передовых видов оружия в своем роде

Том Купер раскритиковал Олафа Шольца за поставку Украине ПВО. Фото: коллаж "Сегодня"

Германия обещает поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Впрочем, аналитик современной войны Том Купер не верит в это. IRIS-T широко воспринимается как один из самых передовых видов оружия в своем роде. Однако реальность – это нечто иное.

Об этом написал австрийский аналитик современной войны Том Купер в своем блоге на Medium.

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По его словам, IRIS-T является побочным продуктом проекта под названием "Усовершенствованная ракета класса „воздух-воздух" малой дальности" (ASRAAM), в котором участвовало около половины НАТО еще в 1980-х годах. В конце концов, в главном, как это часто бывает, американцы, британцы, немцы и т. д. почти ни о чем не могли договориться, и поэтому каждый пошел своим путем: американцы выбрали свой AIM-9X Sidewinder; британцы – AIM-132 ASRAAM (наиболее близкой к первоначальной идее), а немцы привели в проект IRIS-T итальянцев, шведов, греков, канадцев и норвежцев.

Поскольку IRIS зарекомендовала себя как настоящая ракета с "высокими характеристиками", вскоре родилась идея разработать вариант наземного базирования для целей противовоздушной обороны. Так появился на свет IRIS-T SL с радиолокационным наведением: в сочетании по крайней мере с двумя типами радаров с АФАР это ядро системы ПВО MEADS, способное поражать цели на расстоянии до 37 км.

Теперь, когда ракеты IRIS-T находятся в серийном производстве уже много лет, и тысячи их поступили на вооружение примерно дюжины военно-воздушных сил по всему миру, поступление на вооружение варианта "земля-воздух" продвигалось очень медленно. Главный немецкий производитель, Diehl, в последнее время собирал ровно две системы в год.

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"Действительно, компания была "занята" производством семи таких систем по заказу Египта и, как только было объявлено о поставке IRIS-T SL в Украину, вроде бы объяснила, что при идеальных обстоятельствах — т. е. при условии, что она сможет получить все необходимые части вместе, могла бы собрать четыре системы в год", – пишет Купер.

Значит: в лучшем случае Украина может получить 2,5-3 IRIS-T SL до конца этого года. Каждый из них способен защитить что-то вроде города размером с Запорожье.

"Но даже это стало возможным только потому, что Вашингтон не только убедил египтян дождаться заказанного (и заплатил около 50% вперед), но, кажется, и вся сделка стала возможной только потому, что США оплатили повторную поставку двух систем, которые должны быть изготовлены в этом году, — в Украину… А когда будут поставлены MARS-II и семь Panzerhaubitze 2000 (голландцы собираются добавить остальные, чтобы получилась дюжина) — все еще неизвестно", – отметил аналитик.

Купер считает, что это, как минимум, издевательство над военнослужащими Вооруженных сил Украины. По его словам, если Шольц будет продолжать в том же духе, то в следующий раз можно ожидать, что он объявит о своем величайшем изобретении: горячей воде.

"Ну ладно: по крайней мере — совокупные — результаты всех "напряженных усилий" ЕС/США/НАТО по оказанию помощи Украине уже есть. И тогда к июлю или августу украинская армия будет иметь один из "самых мощных артиллерийских корпусов в Европе". По крайней мере, по меркам до 24 февраля 2022 года. До тех пор умрут тысячи, еще тысячи станут калеками на всю жизнь, а десятки украинских сел навсегда будут разорены", – добавил аналитик.

Помощь от Германии

За последние два месяца Германия свела к минимуму военную помощь Украине. В частности, за период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии.

В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были только запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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