Українська
$ 27,47
33,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Это международный скандал: Протасевич еще в Афинах заметил слежку

23 мая, 17:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он успел сообщить об этом своим коллегам – некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно

В Греции, еще перед полетом самолетом компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

Реклама

Об этом заявил член Координационного совета Валерий Мацкевич в эфире "Украина 24".

"Роман видел, что за ним велась слежка, еще в Афинах. Некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно. Изначально пилоты, как мы сейчас знаем, не планировали садить самолет в Минске", – сказал он.

Оказалось, что когда был запрос на посадку, пилоты отказались возвращать самолет в Минск. Тогда уже, по боевой тревоге был поднят МиГ-29.

"Очевидно, что диктатор Лукашенко специально спровоцировал эту ситуацию, чтобы получить Романа Протасевича и тем самым подвергая опасности жизни всех иностранных граждан, которые были на борту. Мы понимаем, что это международный скандал", - заявил Мацкевич.

Реклама

По словам Мацкевича, до сих пор не было такого, чтобы ради задержания одного человека садили самолет.

Читайте также: В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair – Лукашенко лично распорядился принять рейс (фото, видео)

"Сегодня катализатором новых протестов может стать любой вопиющий случай. Мы наблюдаем, что это сможет стать катализатором новых протестов", – сказал он.

Сейчас Координационный совет выясняет, где находится Роман Протасевич, сказал Мацкевич.

В тренде
Вы убили пассажира! После задержания Протасевича соцсети призывают бойкотировать компанию Ryanair
Самолет Ryanair в Минске
В тренде
Результаты удивляют: ученые испытали вакцины Pfizer и AstraZeneca против новых штаммов коронавируса
В тренде
В Китае прогнозируют новую пандемию и это не коронавирус. Что обеспокоило ученых?
Китайские ученые опасаются пандемии птичьего гриппа

Реклама

Кроме того, обнародовали последнюю переписку Протасевича перед полетом. Он сообщил своим коллегам о слежке и даже описал потенциального провокатора.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Протасевичу может грозить смертная казнь в Беларуси. Но, как сообщает tut.by, ему не грозит смертная казнь. Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

  • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков);
  • ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Реклама

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания.

Ранее мы сообщали, что после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИ
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИДругие страны
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять