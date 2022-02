Это не должно повториться: Джонсон предупредил Путина из-за Украины (видео)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter опубликовал видеообращение в котором выразил поддержку Украине со стороны своей страны в борьбе с российской агрессией.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



pic.twitter.com/fnWli2qg3Y