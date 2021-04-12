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"Это не последний вирус": израильский врач предрек новую пандемию

12 апреля, 17:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Даже после коронавируса человечество вряд ли вернется к привычной жизни

Из-за изменений климата и перенаселения планеты медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков призывает мир готовиться к новой пандемии.

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Об этом сообщает Гордон.

"Это не последний вирус, который бросил нам вызов. Это не последняя пандемия. И следующая может оказаться на порядок тяжелее", – говорит Раньков.

Он допускает, что будущий вирус может оказаться гораздо опаснее.

"Эпидемиологи предрекают нам такой сценарий за счет изменения климата и увеличения популяции людей", – добавил израильский эксперт.

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Юрий Раньков считает, что даже после окончания пандемии COVID-19 человечество не сможет вернуться к прежней жизни, поэтому ситуация с ношением масок, социальной дистанцией, личной гигиеной и необходимостью следить за уровнем антител останется с людьми надолго.

Напомним, ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс тоже спрогнозировал новую пандемию. Но он допускает, что это произойдет не очень скоро.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения уже с ноября прошлого года призывает мир уже сейчас готовиться к новой пандемии.

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коронавирус пандемия COVID-19
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