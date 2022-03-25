Это неприемлемо! Культурный центр РФ в Израиле осудил войну в Украине

Израиль осудил вторжение Российской Федерации в Украину

Культурный центр РФ в Израиле выступил против войны. Коллаж "Сегодня"

Культурный центр России в Израиле осудил военное нападение оккупантов на Украину.

Об этом говориться в их совместном заявлении на странице Google в комментарии к адресу Центра.

Реклама

Подробности

"В связи с тем, что наша страница в Фейсбуке полностью контролируется сотрудниками ФСБ, мы вынуждены опубликовать это обращение здесь. Для нас всех это было не простым решением, и после многих дней обсуждений сотрудниками Российского Культурного Центра при Посольстве РФ в государстве Израиль единогласно принято решение: Мы – сотрудники Культурного центра, учителя русской школы при Культурном центре, а также часть дипломатического корпуса Посольства РФ в Израиле категорически осуждаем действия нашего Правительства и Президента Российской Федерации в отношении Украины – как независимого Государства", - говорится в сообщении.

Как считают в Центре, "война, которую развязала верхушка нашего государства является беспрецедентным актом агрессии над братским народом".

"Актом, который нельзя уже сравнить даже с фашистской агрессией 41-45 гг. Уничтожение памятников культуры, образовательных учреждений, жилых кварталов и гражданской инфраструктуры является ничем иным – как геноцидом. И мы больше не можем с этим мириться! Мы не можем мириться с тем, что верхушка нашей страны, руководствуясь лишь личными интересами и взглядами втаптывает в грязь нашу многовековую культуру, дружеские и братские отношения с соседскими народами", - говорится в сообщении.

Реклама

Культурный центр России обратился с призывом, что они больше не могут мириться с тем, что, "используя стены Культурного Центра – обители русской культуры, которая обязана нести культуру в массы, сотрудники ФСБ ведут пропагандистскую и коллаборационистскую деятельность. Подпитывают "пятую колонну" Израиля. Создав сеть пропагандистов, выплачивая им гонорары из бюджета Культурного центра, сотрудники ФСБ распространяют фейковые новости и пропагандистские лозунги".

"Это неприемлемо! Мы заявляем! Российский Культурный центр, все его сотрудники, учителя и работники русской школы, а также часть дипломатического корпуса РФ – против братоубийственной войны. Тем более, когда эта война ведется бесчеловечными методами. Нынешняя война на Украине ведется не ради безопасности нашего государства, не ради "возврата" спорных территорий, или захвата ресурсов. Это война – война обезумевшей части российского правительства против украинцев. Это война ради личных амбиций. Культурный центр РФ в Израиле не может подобные цели назвать ничем иным, кроме как – "неонацизм" и геноцид! Призываем всех наших сограждан, где бы вы не находились, приложить максимум усилий для прекращения этого геноцида! Призываем всех неравнодушных россиян не допустить закрепление за богатейшей, многовековой русской культурой ассоциации с фашизмом и неонацизмом! И сделать все возможное, дабы остановить этот хаос", - добавили в Центре.

Израиль выступил с требованием к России

Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.

Реклама

"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.

По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":

Читайте также: