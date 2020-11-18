"Это победа". Палестина восстановит отношения с Израилем

Палестина готова возобновить отношения с Израилем, разорванные из-за американского плана о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.

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Об этом заявил на своей странице в Twitter палестинский министр по гражданским делам Хусейн аш-Шейх.

По его словам, соответствующее решение руководство Палестинской национальной администрации приняло, получив от официального Иерусалима письма, в которых Израиль обязуется исполнять двусторонние соглашения, подписанные ранее.

Аш-Шейх назвал это "победой" президента Палестины Махмуда Аббаса и свидетельством того, что "сделка века" американского президента Дональда Трампа больше Израилем не обсуждается.

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"Кто может поднять шляпу, так это палестинский народ. Это победа благодаря стойкости и гордости президента этого народа Махмуда Аббаса", – написал чиновник.

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Таким образом, палестинцы готовы вернуться к тому уровню взаимоотношений, на котором они находились до 19 мая 2020 года, когда Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

Напомним, что в январе этого года Дональд Трамп обнародовал свою "сделку века" – план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако палестинцы должны при этом достичь ряда критериев: искоренить терроризм и так называемое "возмездие за убийство", установить свободу слова, а также провести политические реформы и бороться с бедностью.

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