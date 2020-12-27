Скандал с украинской иконой: стало известно, как реликвия с Донбасса попала в Сербию

Икону, которую власти Боснии и Герцеговины подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, в 2018 году передали главе Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотичу боевики "ЛНР".

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Позже он эту икону привез председателю Президиума Боснии и Герцоговины Милорду Додику.

Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии Небойшу Вукановичу.

По его словам, Вукотич вез икону с изображением Святого Николая из Донбасса через Россию и Белград. Ему не известно, были ли у главы сербских ветеранов сопроводительные документы на нее.

Отметим, что этим заявлением Савич опроверг недавнее заявление представителей Додика. По их словам, древняя икона на протяжении 15 лет принадлежала семье с Баня-Луки, и они не понимают, как она могла быть украдена в Украине.

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"Икона была в частной собственности семьи с Баня-Луки, которая владела ей более 15 лет. Они хотели, чтобы эту икону подарили Лаврову. Конечно, икона имеет сентиментальную ценность", - заявил советник председателя Президиума БиГ Радован Ковачевич.

Икона Святого Николая / Фото: Getty Images В тренде В центре Берлина стрельба: есть пострадавшие

"Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество", - сказал Савич, комментируя рассказ.

В то же время, Вукотич, которому якобы подарили икону и который, по словам Савича, доставил ее Додику, не подтвердил, но и не опроверг обвинения в свой адрес.

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"Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшая в мире система безопасности агентство! Пусть люди делают свою работу, я всегда доступен им, а также всем агентствам государства, где многие из нас живет среди безумцев, стремящихся внимания медиа", - сказал Вукотич журналистам.

Ранее мы сообщали, что МИД РФ вернул украинскую икону , подаренную главе ведомства Сергею Лаврову, дипломатам Боснии и Герцеговины.

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