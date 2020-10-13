Европарламент призвал запретить неоплачиваемую стажировку

В Европе большая часть стажеров не получает денежное вознаграждение за труд

ЕС призвал страны-члены обеспечить свою поддержку молодых людей в тяжелых условиях труда в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает Euractiv.

Европарламент предлагает предоставлять молодым людям качественную и разнообразную работу за справедливое вознаграждение.

По словам председателя Европейского парламента Дэвида Сассоли, неоплачиваемая стажировка – эксплуатация труда молодых людей и нарушение их прав.

"Эта борьба с неоплачиваемой стажировкой продолжается уже давно. Мы слишком долго привыкли к неоплачиваемой стажировке, но это нужно изменить", – заявил Дэвид Сассоли.

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Он выразил обеспокоенность по поводу большого количества стажеров, которые не получают вознаграждение за свой труд.

Ранее мы писали о том, что средняя номинальная заработная плата в Украине в августе 2020 года упала на 3% – до 11 446 гривен.

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