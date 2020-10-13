Українська
$ 28,25
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Европарламент призвал запретить неоплачиваемую стажировку

13 октября, 05:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Европе большая часть стажеров не получает денежное вознаграждение за труд

ЕС призвал страны-члены обеспечить свою поддержку молодых людей в тяжелых условиях труда в связи с пандемией коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает Euractiv.

Европарламент предлагает предоставлять молодым людям качественную и разнообразную работу за справедливое вознаграждение.

По словам председателя Европейского парламента Дэвида Сассоли, неоплачиваемая стажировка – эксплуатация труда молодых людей и нарушение их прав.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

"Эта борьба с неоплачиваемой стажировкой продолжается уже давно. Мы слишком долго привыкли к неоплачиваемой стажировке, но это нужно изменить", – заявил Дэвид Сассоли.

Реклама

Он выразил обеспокоенность по поводу большого количества стажеров, которые не получают вознаграждение за свой труд.

Ранее мы писали о том, что средняя номинальная заработная плата в Украине в августе 2020 года упала на 3% – до 11 446 гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Европарламент плата стажировка эксплуатация
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять