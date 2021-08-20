Facebook, Twitter и LinkedIn блокируют аккаунты пользователей из Афганистана

Талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории афганцев или их социальных связей

Доступ к аккаунтам ограничивают из-за захвата страны "Талибаном" / Фото: коллаж "Сегодня"

Компании Facebook, Twitter и LinkedIn начали ограничивать доступ к учетным записям жителей Афганистана, чтобы защитить их от преследования талибами, которые захватили страну.

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Об этом сообщает Reuters.

В компаниях приняли подобные решения после заявлений правозащитный групп – они обеспокоенность тем, что талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории афганцев или их социальных связей.

LinkedIn

В компании сообщили, что сайт профессиональной социальной сети, принадлежащей Microsoft, временно скрыл связи своих пользователей в Афганистане, чтобы другие пользователи не могли их видеть. Это сделано в целях конфиденциальности.

Facebook

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Глава отдела политики безопасности Натаниэль Глейхер сообщил, что Facebook запустил "инструмент в один клик" для пользователей в Афганистане, который дает возможность заблокировать аккаунт. Таким образом, люди, которые не являются друзьями на Facebook, не смогут видеть сообщения в ленте новостей или делиться фотографиями профиля афганцев.

Также компания лишила людей возможности искать или просматривать списки друзей аккаунтов в Афганистане.

Twitter

Компания Twitter сотрудничает с Архивом Интернета для ускорения выполнения прямых запросов на удаление архивных твитов. Также она поддерживает связь с партнерами из гражданского общества для оказания поддержки группам в стране. Но, если третьи лица попытаются получить доступ к аккаунту пользователя из Афганистана, то Twitter может временно приостановить работу учетной записи, пока владелец не сможет получить доступ и удалить свой контент.

Кроме того, соцсеть активно отслеживает аккаунты, связанные с правительственными организациями, и может их заблокировать до получения дополнительной информации для подтверждения их личности.

Что происходит в Афганистане

После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.

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Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

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