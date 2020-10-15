Facebook запретит критиковать вакцину от коронавируса

Популярная социальная сеть Facebook запретит рекламу, в которой будут негативные отзывы о вакцинации.

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Об этом сообщает Euronews.

В то же время Facebook запустит кампанию, которая позволит людям больше узнать о прививках. Это поможет распространить правдивую информацию о коронавирусе.

"Хотя эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что в ближайшем будущем у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины от COVID-19, люди все же могут сделать некоторые шаги ради сохранения своего здоровья и безопасности. Это в том числе прививки от сезонного гриппа", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США уже выявили фейковые сообщения о вакцинах. Их Facebook заблокировал.

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К слову, ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация от гриппа не поможет в борьбе с коронавирусом.

Также китайские ученые заявили, что мутации нового коронавируса оказались незначительными и не способны снизить эффективность разрабатываемых против него вакцин.

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