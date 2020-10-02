Фейки о женcком батальоне и этнических чистках: как "воюет" пропаганда Баку и Еревана

Противники заявляют о потерях врага на передовой и репрессиях против «пятой колонны» в тылу

В Нагорном Карабахе шестые сутки продолжаются ожесточенные бои между армией Азербайджана и т.н. армией обороны Арцаха, которую поддерживают добровольцы из Армении. Удары оружия на поле боя подкрепляются ударами в информационном пространстве, где Баку и Ереван со Степанакертом обвиняют друг друга во всех возможных грехах, и отделить правду от вымысла крайне сложно.

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Сайт "Сегодня" покажет, как противники наносят друг по другу информационные удары, ничем не подкрепляя свои заявления.

Так, министерство обороны Азербайджана заявило, что между бойцами отступающего в ходе ночных боев 6-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении в Мадагизе якобы произошла перестрелка, а "страх и паника среди личного состава вызвали отчаяние и деморализацию армянских военнослужащих в целом".

Армянский инфоцентр со ссылкой на "армию обороны Арцаха" опроверг заявление Баку, уверяя, что распространяемая информация является очередной выдумкой противника, а информация о перестрелке между армянскими солдатами не соответствует действительности.

Затем начальник пресс-службы МО Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что в результате ожесточенных боев противник понес большие потери и испытывает серьезную нехватку личного состава из-за деморализации и участившихся отказов многих военнослужащих воевать. По его словам, рост числа жертв и нехватка резервов вынудили минобороны Армении обратиться к женщинам, и уже якобы сформирован женский батальон, в который набирают личный состав.

Армянские пропагандисты ответили ассиметрично, обвинив Баку в убийствах сотен талышей (народа, имеющего иранское происхождение и издревле проживающего в Ленкорани) и лезгинов (крупнейшего национального меньшинства Азербайджана) за срыв призыва резервистов в армию. В сообщении также цитируются слова пресс-секретаря т.н. "президента Арцаха" Ваграма Погосяна, который заявил, что Азербайджан использует коренные народы для собственных экспансионистских амбиций, но потерпит поражение изнутри.

Для большей убедительности Армянский инфоцентр опубликовал видео поражения живой силы, техники и опорных пунктов противника.

Видео: Минобороны Армении

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Напомним, Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Но пока боевые действия будут продолжаться.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по данным минобороны Азербайджана, погибли более 2300 армянских военных. Однако Армения заявляет о 790 погибших. В то же время вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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