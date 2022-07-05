Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Финляндия и Швеция сделали очередной шаг для вступления в НАТО

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 11:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь страны смогут принимать участие в заседаниях Альянса
Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО.
Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Это произошло в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. В церемонии приняли участие представители всех 30 государств-членов.

О таком сообщает Der Spiegel.

Реклама

При подписании протокола правительства стран-членов НАТО уполномочивают генерального секретаря Йенса Столтенберга официально пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу.

"Это означает, что две страны могут принимать участие во всех заседаниях военного союза, но пока не могут голосовать", - объясняет издание.

Правительствам 30 стран НАТО еще предстоит одобрить присоединение. По разным оценкам, может пройти еще от шести до восьми месяцев, прежде чем Финляндия и Швеция смогут присоединиться к Альянсу.

Реклама

Путь стран в НАТО

  • Без сомнений, Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако этот процесс тормозила Турция.
  • Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
  • По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
  • Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.
  • В результате 28 июня по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
  • 29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19893.67

Bitcoin Cash (BCH)

105.84

Binance Coin (BNB)

229.91

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

14.99

Litecoin (LTC)

50.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять