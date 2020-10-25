Фото дня. Протестующие в Беларуси показали ранения от резиновых пуль

Антиправительственный марш-ультиматум, который прошел в Беларуси 25 октября, завершился разгоном демонстрантов, у которых после этого остались кровавые ранения и увечья.

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В частности, как сообщает "Новая газета", одному из участников протеста резиновой пулей пробило живот – пройдя по касательной, она разорвала кожу и мышцы у ребер мужчины.

Фото: t.me/novaya_pishet

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что против демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули, объяснив это тем, что те якобы попытались напасть на сотрудников правопорядка.

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Сообщается также и о других раненых – один протестующий обратился к медикам за помощью после попадания осколка светошумовой гранаты в голень, девушка также сообщила о травме ног. Еще несколько человек были оглушены взрывами.

Всего, по данным Telegram-канала HEXTA, к месту взрывов на улице Орловской в Минске выехали около десяти "скорых", но общее количество пострадавших пока что остается неизвестным.

Напомним, что 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пригрозила непризнанному Украиной президенту Александру Лукашенко народным ультиматумом и национальной забастовкой. Она дала ему 13 дней, чтобы объявить об уходе, прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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