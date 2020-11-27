Франция открестилась от признания Нагорного Карабаха

Правительство Франции не признает и не собирается признавать непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".
"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", – говорится в заявлении ведомства.
Сенат Франции поддержал резолюцию по Нагорному Карабаху 25 ноября. Сенаторы призвали французское правительство признать Нагорно-Карабахскую республику. В свою очередь в Баку резолюцию Сената Франции назвали "провокацией".
Напомним, до сих пор независимость Карабаха не признало ни одно государство, в том числе и Армения.
Также напомним, в США конгрессвумен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.
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