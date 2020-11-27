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Франция открестилась от признания Нагорного Карабаха

27 ноября, 00:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Резолюция о признании, утвержденная Сенатом, будет отклонена

Правительство Франции не признает и не собирается признавать непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".

"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", – говорится в заявлении ведомства.

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Сенат Франции поддержал резолюцию по Нагорному Карабаху 25 ноября. Сенаторы призвали французское правительство признать Нагорно-Карабахскую республику. В свою очередь в Баку резолюцию Сената Франции назвали "провокацией".

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Напомним, до сих пор независимость Карабаха не признало ни одно государство, в том числе и Армения.

Также напомним, в США конгрессвумен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.

Военные Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Франция нагорный карабах
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