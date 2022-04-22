Франция передаст Украине противотанковые ракеты и самоходные артиллерийские установки

Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Милан и самоходные артиллерийские установки "Цезарь". Об этом в интервью изданию Ouest-France рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Позавчера я говорил на эту тему (поставок оружия) с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Миланов" (противотанковые ракетные комплексы) до "Цезаря", а также другое оружие", — заявил Макрон.
О возможности поставить ракеты Милан раньше говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.
Что известно об установке "Цезарь"
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"Цезарь" – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с отличной точностью поразить цель на расстоянии 40 км.
- Калибр — 155 мм,
- дальность стрельбы — 42 км,
- боекомплект — 18 снарядов,
- скорострельность — 6 выстрелов в минуту,
- максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч (50 км/ч по пересеченной местности),
- система управления огнем Fast-Hit с привязкой к GPS.
Кто помогает Украине в войне с РФ
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.