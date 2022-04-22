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Франция передаст Украине противотанковые ракеты и самоходные артиллерийские установки

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 апреля, 15:56
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Макрон пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь для борьбы с российским агрессором
Макрон отправит Украине военную технику
Макрон отправит Украине военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Милан и самоходные артиллерийские установки "Цезарь". Об этом в интервью изданию Ouest-France рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Позавчера я говорил на эту тему (поставок оружия) с канцлером Шольцем. Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Миланов" (противотанковые ракетные комплексы) до "Цезаря", а также другое оружие", — заявил Макрон.

О возможности поставить ракеты Милан раньше говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.

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Что известно об установке "Цезарь"

"Цезарь" – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с отличной точностью поразить цель на расстоянии 40 км.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

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