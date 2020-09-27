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Франция предложила Украине помощь в связи с катастрофой Ан-26

27 сентября, 02:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Французский МИД выразил соболезнования Украине

Франция наряду с другими странами выразила Украине соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 26 человек, и предложила свою помощь.

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Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте французского МИД.

"Мы с глубокой болью узнали о гибели 26 человек в авиакатастрофе вчера в Украине. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции со своим украинским партнером", – говорится в заявлении.

Во французском МИД также сообщили о готовности предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной в данных обстоятельствах.

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Напомним, после трагедии в Харьковской области, где в результате крушения самолета Ан-26 погибли 19 харьковских курсантов и семь офицеров ВСУ, мир не остался безучастным к горю украинского народа. В частности, соболезнования выразили Евросоюз, Литва, Эстония, Швеция и другие страны.

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Мы также сообщали, что на месте крушения Ан-26 под Чугуевом появился стихийный мемориал: люди целый день несут к месту трагедии цветы, чтобы почтить память погибших.

26 сентября президент Владимир Зеленский встретился с матерью выжившего курсанта.

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Франция крушение катастрофа чугуев харьковская область авиакатастрофа Ан-26
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