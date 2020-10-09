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Франция установила правила для детей-звезд YouTube

9 октября, 04:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За соблюдением прав ребенка будет следить госорган

Во Франции дети-звезды YouTube получат такую же правовую защиту, как дети-актеры и модели.

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Об этом сообщает Politico.

Согласно новым правилам, любой, включая родителей, который записывает видео с участием несовершеннолетних младше 16 лет с целью монетизации на платформах обмена видео, будет нуждаться в разрешении административного органа.

Закон, получивший название "закон о YouTube для детей", также будет применяться к несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, которые появляются на других платформах, таких как TikTok, Instagram и Facebook.

За отсутствие такого разрешения нарушителю грозит штраф до 75 тысяч евро и до пяти лет тюрьмы.

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За соблюдением прав ребенка будет следить госорган. Также съемки для YouTube-блога не должны плохо сказываться на получении образования. Представителям ребенка необходимо будет также и декларировать доходы.

К слову, во Франции заработок в интернете для детей достаточно популярный. В стране насчитывается несколько десятков детей, которые зарабатывают в месяц до 150 тысяч евро в месяц.

Ранее мы писали о том, что интернет заполонили ролики, авторы которых пытаются впечатлить зрителей не видеосъемкой, а звуковым сопровождением.

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