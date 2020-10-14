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Франция вводит комендантский час в парижском регионе из-за коронавируса

14 октября, 22:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Макрон заявил о второй волне коронавируса

Власти Франции с субботы, 17 октября, вводят комендантский час в парижском регионе и некоторых других городах, в связи со второй волной коронавируса в стране.

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Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам, передает SkyNews.

"Мы находимся в периоде, который является второй волной. Сегодня вирус распространился по всей Франции. Он поражает все возрастные категории, есть тяжелые формы заболеваний среди всех возрастных категорий", – отметил президент.

По его словам комендантский час вводится минимум на четыре недели и будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 по Киеву).

"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", – заявил Макрон.

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Он уточнил, что комендантский час предусматривает закрытие в это время всех ресторанов и театров.

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В то же время, по словам Макрона, экономическая деятельность во Франции продолжится, школы и университеты также будут работать.

Ежедневно органы здравоохранения Франции фиксируют около 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Мы также сообщали, что в начале октября Париж и его пригороды были объявлены зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее Чехия и Нидерланды сообщили, что для предотвращения распространения коронавируса намерены закрыть все бары и рестораны.

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Франция Париж карантин комендантский час коронавирус Эммануэль Макрон
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