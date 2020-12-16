Українська
$ 27,76
33,69
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Гарольд, скрывающий боль" из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

16 декабря, 03:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году

Главный герой мема "Гарольд, скрывающий боль" Арато Андраш нашел еще один загадочный монолит в Венгрии, чем озадачил многих людей.

Реклама

Фотография появилась на его странице в Facebook.

"Судя по табличке, это подарок от межгалактической федерации", – написал он.

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Реклама

Многие пользователи в Сети начали шутить: "Хорошо, что межгалактическая федерация говорит по-венгерски ... по крайней мере, она не сосредоточена в США, может быть даже несколько славян в галактике", "Скрыть боль от пришельцев, Гарольд!", "Если это действительно из межгалактической федерации, Рик Санчес должен знать об этом все".

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

К слову, во всем мире нашли около 70 монолитов. Объекты также были найдены в США, Великобритании, Германии, Испании, Румынии и Польше.

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году, его фотографии превратились в мем. Многие обратили внимание на его улыбку, в которой увидели плохо подавляемую боль.

Реклама

Ранее мы писали, что фотография молодой девушки, похожей на дочь экс-президента США Барака Обамы, произвело настоящий фуррор в Сети.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия монолит мем
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять