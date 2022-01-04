Газовый Майдан в Казахстане: полиция начала зачистку, протестующие остаются до конца

Организаторы протестов заявили о бессрочной акции, несмотря на аресты

Протестующие заявили, что акция бессрочная, и требуют отставки всего правительства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу, пишет Nur.kz.

Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.

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По информации местных СМИ, правоохранители не пускают людей к зданиям органов власти, в городах также отключен мобильный интернет.

Кроме того, люди на площадях жгут костры.

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В городе Актау, который находится на западе Казахстана, протестующие установили палатки и юрту. Также на место события приехал и глава региона Нурлан Ногаев, но попытки успокоить толпу были безуспешны. Протестующие требовали отставки политика, выкрикивая лозунг "Шал, кет!" (старик, уходи!). Участники протестов также скандировали "Позор".

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В разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. В Кызылорде и Атырау протестующие несколько раз вступали в стычки с силовиками.

Кроме того, в связи со сложившей обстановкой люди остаются ночевать на улицах, они ждут решение властей. Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Талдыкорган – в ожидании.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих не поддаваться призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

В Уральске митингующие попытались перекрыть международную трассу Самара — Шымкент. Сотни нефтяников на месторождении Тенгиз Атырауской области Казахстана приостановили работу и вышли на митинг в поддержку протестующих.

Реакция властей

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев написал в Тwitter, что в Актау начала работу правительственная комиссия. По его словам, демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".