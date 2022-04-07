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Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 18:55
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За это проголосовали 93 страны
Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека. Фото: коллаж "Сегодня"
Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека. Фото: коллаж "Сегодня"

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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"Только что было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – написал Кулеба.

Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совете безопасности. В противном случае организации следует самораспуститься. Об этом украинский лидер заявил во время выступления в ООН в понедельник, 5 апреля.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажите, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен – то дальше только самороспуск", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убежденность, что ООН способна обойтись без третьего варианта. Он добавил, что Украине, Европе и всему миру нужен мир.

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По словам президента Украины, сегодня пришло время трансформировать мировую систему безопасности. Для этого необходимо созвать глобальную конференцию в мирном Киеве.

"Чтобы определиться, как мы будем реформировать мировую систему безопасности, как будем гарантировать незыблемость границ и целостности государств, как будем утверждать верховенство международного права", – добавил он.

Зеленский отметил, что заложенные в Сан-Франциско цели не удалось достигнуть. Мировое сообщество должно сделать все, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН, которая сможет превентивно реагировать на вызовы и принуждать агрессоров к миру.

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"Привилегий быть не может, все должны быть равными. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и безопасности. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что офис Ассоциации U24 в Киеве может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.

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