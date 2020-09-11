Генсек ООН назвал единственный способ, как можно остановить пандемию COVID-19

Ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все

Мировое сообщество должно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса. Только так можно обезопасить человечество от распространения COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против Covid-19").

Реклама

"Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все", - сказал он.

В настоящий момент на реализацию программы доноры выделили порядка 3 млрд долл, Антониу Гутерриш призвал выделить дополнительно 35 млрд долларов на производство вакцин и диагностику.

Читайте также: Вашингтон не присоединится к глобальной инициативе по разработке вакцины против коронавируса

В тренде Чехия вводит обязательное ношение масок в помещениях

"Теперь нам нужно еще 35 миллиардов долларов США, чтобы перейти от создания к масштабу и результативности. Без вливания 15 миллиардов долларов в течение следующих 3 месяцев, мы потеряем окно возможностей", – предупредил он.

Реклама

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус также отметил, что партнерство ACT Accelerator не будет успешным без существенного увеличения финансирования.

Ранее в ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама