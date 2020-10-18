Генсек ООН осудил срыв перемирия между Арменией и Азербайджаном

Генеральный секретарь ООН осуждает Армению и Азербайджан за несоблюдение договоренностей о перемирии, которое должно было начаться 18 октября.
"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о том, что стороны постоянно игнорируют неоднократные призывы международного сообщества немедленно прекратить боевые действия. Как он еще раз подчеркнул в своих последних обращениях к министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться и защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру при проведении военных операций", – говорится в сообщении на сайте ООН.
Генсек осудил обстрелы населенных пунктов, которые привели к смертям мирного населения, в частности, в Гяндже, Степанакерте, Ханкенди и других городах.
Ранее стало известно, что азербайджанские войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе, несмотря на новое оглашенное перемирие.
Армения обвинила Азербайджан в обстрелах в первые часы перемирия, следом за ней обвинения озвучил и Баку.
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