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Генсек ООН осудил срыв перемирия между Арменией и Азербайджаном

18 октября, 20:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Стороны игнорируют призывы международного сообщества

Генеральный секретарь ООН осуждает Армению и Азербайджан за несоблюдение договоренностей о перемирии, которое должно было начаться 18 октября.

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"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о том, что стороны постоянно игнорируют неоднократные призывы международного сообщества немедленно прекратить боевые действия. Как он еще раз подчеркнул в своих последних обращениях к министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться и защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру при проведении военных операций", – говорится в сообщении на сайте ООН.

Генсек осудил обстрелы населенных пунктов, которые привели к смертям мирного населения, в частности, в Гяндже, Степанакерте, Ханкенди и других городах.

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Ранее стало известно, что азербайджанские войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе, несмотря на новое оглашенное перемирие.

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах в первые часы перемирия, следом за ней обвинения озвучил и Баку.

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Азербайджан Армения ООН нагорный карабах
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