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Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

27 сентября, 22:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Организация обеспокоена новым обострением конфликта

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджанк немедленному прекращению огня.

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Со слов спикера Генсека, ООН "крайне обеспокоена новым возобновлением боевых действий", пишет Al Jazeera.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам", – говорится в заявлении представителя Гутерриша.

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября возобновилось военное противостояниена границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха.

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По итогам первого дня противостояний "президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что с их стороны есть десятки погибших и с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".

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Ранее Украина обращалась к Армении и Азербайджану и призывала к мирному урегулированию конфликта.

История войны между Арменией и Азербайджаном:что нужно знать о столетнем конфликте двух стран.

Видео: Минобороны Азербайджана

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