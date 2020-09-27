Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджанк немедленному прекращению огня.
Со слов спикера Генсека, ООН "крайне обеспокоена новым возобновлением боевых действий", пишет Al Jazeera.
"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам", – говорится в заявлении представителя Гутерриша.
Как сообщалось ранее, утром 27 сентября возобновилось военное противостояниена границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха.
По итогам первого дня противостояний "президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что с их стороны есть десятки погибших и с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".
Ранее Украина обращалась к Армении и Азербайджану и призывала к мирному урегулированию конфликта.
История войны между Арменией и Азербайджаном:что нужно знать о столетнем конфликте двух стран.
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