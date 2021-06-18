Генсеком ООН переизбрали Антониу Гутерриша: реакция Украины

Гуттериш продолжит руководить Организацией Объединенных Наций как минимум до 2026 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш был переизбран на второй срок.

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Об этом сообщили в пресс-службе ООН 18 июня.

Гутерриш был переназначен Генеральной Ассамблеей ООН 193 голосами. Его второй пятилетний срок начнется 1 января 2022 года.

Украинская делегация в ООН уже поздравила его с переизбранием.

"Миссия Украины при ООН поздравляет Антониу Гутерриша с переизбранием в качестве генерального секретаря ООН на 2022-2026 года. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем ему крепкого здоровья, сил и успехов в его ответственной работе", – написали дипломаты.