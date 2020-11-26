Українська
$ 28,38
33,78
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Германия продлила и ужесточила карантин: что ждет немцев на праздники

26 ноября, 01:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Социальные контакты ограничат, а школьные классы ополовинят

Правительство Германии приняло решение продлить карантинные ограничения в стране до начала января 2021 года, а также ужесточило некоторые правила ранее введенного так называемого мягкого локдауна.

Реклама

Об этом в среду, 25 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились в ходе очередной видеоконференции, передает DW.

Пока локдаун продлевается до 20 декабря, так как по немецким законам ограничительные меры нельзя вводить дольше чем на 4 недели.

В Германии пришли к выводу, что действующий с начала ноября карантин до сих пор не дал ожидаемых результатов – ежедневный прирост случаев заражения остается высоким (18 633 за сутки 24 ноября), а число умерших растет.

Новые правила локдауна

В первую очередь ужесточение коснется социальных контактов: встречаться не более пяти человек сразу из двух домохозяйств (помимо детей до 14 лет из тех же семей).

Реклама

Исключение – Рождественские праздники и Новый год: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в кругу до 10 человек без учета детей.

Фейерверки и народные гуляния в оживленных местах отменяются.

В тренде
Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

С декабря вводятся дополнительные ограничения для магазинов: на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 квадратных метров торговой площади. Если же она составляет 800 квадратных метров или меньше, то – по одному на 10 квадратных метров.

Рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, массажные салоны и большинство других предприятий досуга и сферы обслуживания остаются закрытыми.

Чтобы избежать давки в общественном транспорте и повышенного риска вспышек пандемии школам рекомендуют ополовинить классы: половина учеников учится в школе, другая – дома, дистанционно, а через неделю меняются местами.

Реклама

Защитные маски надо будет носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.

Напомним, правительство Болгарии также усилило карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые ограничения в связи с COVID-19 ввели и в Латвии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия карантин коронавирус COVID-19 локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять