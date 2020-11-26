Германия продлила и ужесточила карантин: что ждет немцев на праздники

Правительство Германии приняло решение продлить карантинные ограничения в стране до начала января 2021 года, а также ужесточило некоторые правила ранее введенного так называемого мягкого локдауна.

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Об этом в среду, 25 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились в ходе очередной видеоконференции, передает DW.

Пока локдаун продлевается до 20 декабря, так как по немецким законам ограничительные меры нельзя вводить дольше чем на 4 недели.

В Германии пришли к выводу, что действующий с начала ноября карантин до сих пор не дал ожидаемых результатов – ежедневный прирост случаев заражения остается высоким (18 633 за сутки 24 ноября), а число умерших растет.

Новые правила локдауна

В первую очередь ужесточение коснется социальных контактов: встречаться не более пяти человек сразу из двух домохозяйств (помимо детей до 14 лет из тех же семей).

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Исключение – Рождественские праздники и Новый год: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в кругу до 10 человек без учета детей.

Фейерверки и народные гуляния в оживленных местах отменяются.

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С декабря вводятся дополнительные ограничения для магазинов: на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 квадратных метров торговой площади. Если же она составляет 800 квадратных метров или меньше, то – по одному на 10 квадратных метров.

Рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, массажные салоны и большинство других предприятий досуга и сферы обслуживания остаются закрытыми.

Чтобы избежать давки в общественном транспорте и повышенного риска вспышек пандемии школам рекомендуют ополовинить классы: половина учеников учится в школе, другая – дома, дистанционно, а через неделю меняются местами.

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Защитные маски надо будет носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.

Напомним, правительство Болгарии также усилило карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые ограничения в связи с COVID-19 ввели и в Латвии.

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