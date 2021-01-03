Страдала от головной боли: полиция Турции назвала вероятную причину смерти украинки

В Турции считают, что украинка Кристина Новицкая, тело которой нашли в провинции Мугла возле Бодрума, совершила самоубийство.

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Об этом сообщает турецкие издание "Milliyet".

"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки", – сообщает издание.

Правоохранители считают, что несмотря на то, что на голове у девушки был пакет, а тело было заковано в наручники смерть наступила в результате самоубийства. В пользу этой версии свидетельствуют найденные улики. Они нашли шарф, веревку и древесный уголь, приготовленный к сжиганию.

Полицейские предполагают, что покончить жизнь самоубийством Новицкая могла из-за болезни. Они выяснили, что девушка страдала от сильной головной боли и часто ездила на лечение в Украину.

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После просмотра камер наружного наблюдения стало понятно, что в полдень 31 декабря, женщина заказывала еду. К ней приехал курьер, она вышла на улицу и забрала доставку. После этого она больше не выходила, к ней тоже никто не приходил.

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"В последний раз, когда я видел ее, она был в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как опухоль или синяк на лице. Все, кто заходит и покидает территорию, постоянно авторизуются", – рассказал охранник коттеджного комплекса.

Тело Новицкой направили в морг института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. После этого мать доставит его в Украину для похорон.

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Ранее мы сообщали, что в Черногории суд два с половиной года не может принять решение в деле о жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой,которая стала жертвой своего парня – Арсения Становича.

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