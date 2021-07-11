Гибель журналиста в Грузии: правительству выдвинули ультиматум об отставке

Протестующие требуют отставки премьера Гарибашвили и его правительства / коллаж "Сегодня"

В Грузии на акции протеста в центре Тбилиси в связи со смертью телеоператора Лексо Лашкаравы представители ведущих СМИ выдвинули ультиматум правительству, потребовав уйти в отставку полным составом до 12:00 (11:00 по Киеву) понедельника.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

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Если грузинское правительство не пойдет на это, в стране пообещали бессрочную акцию протеста.

"Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы Службы государственной безопасности Лилуашвили", – заявил один из организаторов акции, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

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Он подчеркнул, что если требование не будет выполнено, завтра в 6 часов вечера люди снова соберутся на протест.

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У парламента Грузии также прошла минута молчания в память о погибшем операторе TV Pirveli Лексо Лашкараве.

К митингу после гибели Лашкаравы присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.

Телеоператора Лексо Лашкараву жестоко избили во время беспорядков 5 июля, когда представители ультраправых движений "Союз православных родителей" и "Грузинский марш" при поддержке религиозных прихожан и радикальных гомофобов напали на журналистов и оппозицию, собравшихся на "Марш достоинства" представителей грузинских секс-меньшинств.