Українська
$ 27,29
32,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Гибель журналиста в Грузии: правительству выдвинули ультиматум об отставке

11 июля 2021 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибшего в результате избиения противниками ЛГБТ-сообщества оператора Лексо Лашкараву участники протеста почтили минутой молчания

Протестующие требуют отставки премьера Гарибашвили и его правительства / коллаж "Сегодня"

Протестующие требуют отставки премьера Гарибашвили и его правительства / коллаж "Сегодня"

В Грузии на акции протеста в центре Тбилиси в связи со смертью телеоператора Лексо Лашкаравы представители ведущих СМИ выдвинули ультиматум правительству, потребовав уйти в отставку полным составом до 12:00 (11:00 по Киеву) понедельника.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Реклама

Если грузинское правительство не пойдет на это, в стране пообещали бессрочную акцию протеста.

"Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы Службы государственной безопасности Лилуашвили", – заявил один из организаторов акции, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

Читайте также: В Киеве под ОПУ прошел протест ЛГБТ-сообщества, есть задержанный (фото, видео)

Он подчеркнул, что если требование не будет выполнено, завтра в 6 часов вечера люди снова соберутся на протест.

Реклама

У парламента Грузии также прошла минута молчания в память о погибшем операторе TV Pirveli Лексо Лашкараве.

Не пропусти!
Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

К митингу после гибели Лашкаравы присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.

Телеоператора Лексо Лашкараву жестоко избили во время беспорядков 5 июля, когда представители ультраправых движений "Союз православных родителей" и "Грузинский марш" при поддержке религиозных прихожан и радикальных гомофобов напали на журналистов и оппозицию, собравшихся на "Марш достоинства" представителей грузинских секс-меньшинств.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)Другие страны
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea Breeze
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea BreezeДругие страны
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляция
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляцияДругие страны
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИД
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИДДругие страны
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять