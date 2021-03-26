Гигант весом в 10 тонн. Пакистан испытал новую баллистическую ракету: видео

Военные отчитались об успешном испытании ракеты Shaheen-1A – она может нести ядерную боеголовку

Пакистан заявил об успешно завершенных летных испытаниях баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-1A.

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Об этом 26 марта заявили в пресс-службе Вооруженных сил Исламской республики.

Целью испытаний было объявлено "подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, включая усовершенствованную навигационную систему.

Пакистанские военные опубликовали видеозапись испытаний:

Согласно информации из открытых источников, Shaheen-1A (или Hatf IV) является модернизированной версией Shaheen I. Это сверхзвуковая ракета малой дальности, разработанная Национальной инженерной и научной комиссией и Национальным оборонным комплексом Пакистана.

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Вес одного такого 12-метрового снаряда – около 10 тонн (в том числе боеголовка весом в тонну), а рабочий диапазон – 900 километров.

Символично, что испытания прошли именно 26 марта, то есть на следующий день после празднования 65-ой годовщины образования Исламской республики – Дня Пакистана. Национальный праздник отмечается ежегодно 23 марта, но в этом году его перенесли на два дня из-за непогоды.

Укрепление Пакистаном своего ядерного арсенала может с опасением воспринять Индия – две страны уже много десятилетий разделены конфликтом вокруг Кашмира. Например, прошлым летом индийское Минобороны обвинило Исламабад в минометных обстрелах.

Больше о конфликте и ядерных программах Индии и Пакистана читайте в материале на нашем сайте.

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