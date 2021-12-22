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Гиркина ждет высшая мера? Что светит боевикам за сбитый MH17

22 декабря, 13:59
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По делу об автокатастрофе проходят четверо обвиняемых
К пожизненному заключению требуют приговорить Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко
К пожизненному заключению требуют приговорить Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 Нидерландская прокуратура просит пожизненное тюремное заключение. Об этом в Twitter написала журналистки De Telegraaf Саския Беллеман.

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Прокурор Манон Риддербекс отметила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений.

"Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание. Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих – родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17", — сказал представитель прокуратуры Нидерландов.

Исходя из этого, прокуратура требует пожизненного заключения для всех четверых обвиняемых.

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Следствие считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по "Боингу". В причастности к крушению самолета обвиняются:

  • Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, "министр обороны самопровозглашенной т.н "ДНР", отставной офицер ФСБ.
  • Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке.
  • Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России.
  • Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной т.н "ДНР".

В тоже время, прокурор отметила, что скорее всего Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.

"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", – считает обвинение.

Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении обвиняемых.

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Катастрофа MH17

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