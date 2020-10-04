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Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения покажет график вывода войск – Алиев

4 октября, 20:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Алиев выступил с обращением к нации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Глава страны уже объявил о том, что азербайджанские войска взяли город Джебраил и девять окрестных деревень в Карабахе.

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"Хочу сообщить беженцам и вынужденным переселенцам из других районов, что все оккупированные районы будут освобождены", – сообщил Алиев в Twitter.

Президент заявил, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

"Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их как собак", – говорит Алиев в обращении к нации.

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Он добавил, что "Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану".

"Мы его вернем", – заверил Алиев.

Напомним, лидеры воюющих сторон снова отказались вступать в переговоры о примирении.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан карабах алиев

Источник: Сегодня

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