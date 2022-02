Визит главы МИД Британии в Украину неожиданно сорвался – названа причина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вечером в понедельник, 31 января, получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Таким образом, Лиз Трасс не будет сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе его визита в Украину.

I tested positive for Covid this evening.



Thankfully Ive had my three jabs and will be working from home while I isolate.