Глава штаба обороны Британии озвучил очень плохую новость для Путина

Тони Радакин рассказал про уязвимые места страны-агрессора

В Великобритании заявили, что Россия несет большие потери в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия уже "стратегически проиграла" войну в Украине и теперь является "более ослабленной силой".

Об этом пишет The Guardian.

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"Россия терпит неудачу"

По его словам, Россия несет большие потери, у нее заканчиваются войска и ракеты, и она никогда не сможет захватить всю Украину.

"Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину. Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться", – сказал Радакин.

Кроме этого, он отметил, что у РФ есть "уязвимые места", потому что у нее "заканчиваются люди и высокотехнологические ракеты":

"Президент Путин использовал около 25% мощи своей армии, чтобы получить крошечную часть территории и 50 000 человек убитыми или ранеными. Россия терпит неудачу".

The Guardian пишет, что заявления Радакина перекликаются с отчетами британской разведки, в последнем из которых говорится, что некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600-800 человек, смогли собрать всего лишь 30 солдат.

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Издание также отмечает, что хотя Россия добивается "тактического успеха" на Донбассе, они были достигнуты за счет "значительных затрат ресурсов" и концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

"По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла какого-либо успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, потребуется значительное время", – говорится в сообщении.

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