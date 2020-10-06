Глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Гебрейесус призвал мир сплотиться для общей цели - поиска лекарства от COVID-19

Действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

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Об этом, как сообщает Reuters, на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения 6 октября заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу этого года у нас может быть вакцина. Есть надежда", – заявил Гебрейесус.

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В связи с этим он призвал всех лидеров проявить солидарность и политическую приверженность обеспечению равного распределения вакцин, когда они будут созданы.

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Отмечается, что в рамках глобальной программы создания и распространения вакцины COVAX, которую курирует ВОЗ на стадии разработки находятся девять экспериментальных вакцин. Цель программы 2 миллиарда доз к концу 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе турецкие власти сообщили о начале третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, в ходе которой препарат впервые ввели человеку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о планах обеспечить вакциной от COVID-19 всех жителей страны до апреля 2021 года.

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